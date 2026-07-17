Avellino, tentato omicidio Malinconico: due arrestati dalla Squadra Mobile per la brutale aggressione

AVELLINO- Due arresti per la brutale aggressione avvenuta il due aprile scorso ai danni di Nello Malinconico nel parcheggio del supermercato Do.De.Ca di Avellino. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di due indagati residenti nel’hinterland avellinese. Gli stessi sono indagati, allo stato delle indagini, per tentato omicidio aggravato e falsità materiale commessa da privato. Come si legge in una nota firmata dal Procuratore della Repubblica facente funzioni di Avellino Francesco Raffaele: “In particolare, le contestazioni mosse nei confronti degli indagati, fanno riferimento ad una violenta aggressione avvenuta la sera del 2 aprile 2026 ad Avellino perpetrata ai danni di un 42enne avellinese. A seguito delle gravi ferite riportate quest’ultimo veniva ricoverato in prognosi riservata ed in pericolo di vita presso l’Ospedale Moscati di Avellino”. Come ricostruito dagli inquirenti : “Nell’ immediatezza dei fatti, si appurava che la persona offesa, mentre si trovava all’ interno del parcheggio coperto dell’attività commerciale “Do.De.Ca.” di via Baccanico in Avellino, veniva aggredito da tre soggetti travisati, mediante l’utilizzo di bastoni e spranghe, giunti a bordo di un’autovettura a cui era stata alterata la targa mediante l’applicazione di nastro adesivo nero.Le attività investigative, attraverso puntualiriscontri fondamentali per la ricostruzione di tutte le fasi delle azioni criminose perpetrate dagli indagati, consentivano di consolidare il quadro probatorio a carico dei due odierni indagati.Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle

persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo”