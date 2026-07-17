Alla scoperta della stazione di Avellino: un viaggio nella storia che guarda al futuro con le nuove generazioni

Martedì 21 luglio, alle 9.30, la Stazione Ferroviaria di Avellino aprirà le proprie porte ai bambini e ai ragazzi del campo estivo di “Nui ra’ Ferrovia Young” per un’iniziativa dedicata alla scoperta del patrimonio ferroviario cittadino.

L’evento, dal titolo “Vivere e conoscere la Stazione Ferroviaria di Avellino”, è promosso dall’Associazione “Nui ra’ Ferrovia”, in sinergia con “Nui ra’ Ferrovia Young” e “Info Point”, e in collaborazione con la “Fondazione FS”, “InLocoMotivi – Il Treno Irpino del Paesaggio” e “Irpini per l’Irpinia”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della ferrovia, offrendo loro un’esperienza educativa e coinvolgente che permetterà di conoscere da vicino la storia, il funzionamento e il valore culturale della stazione ferroviaria di Avellino, luogo simbolo della memoria collettiva e dello sviluppo del territorio.

Guidati dai ragazzi di Nui Rà Ferrovia Young, i partecipanti saranno protagonisti di un percorso tra curiosità, racconti e osservazione diretta degli spazi ferroviari, vivendo così un momento di incontro tra passato e presente, con lo sguardo rivolto al futuro e ad un possibile rilancio della Stazione di Avellino, chiusa ormai da diversi anni.

Sarà l’occasione per riscoprire il ruolo della ferrovia non solo come infrastruttura di mobilità, ma anche come elemento identitario capace di raccontare la storia dell’Irpinia e di stimolare anche nelle nuove generazioni il senso di appartenenza e la cura del patrimonio comune.

L’evento rappresenta un’importante opportunità di educazione civica e valorizzazione culturale, a dimostrazione di come la memoria possa diventare uno strumento per costruire il futuro attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni.