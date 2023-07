Avellino Summer Festival: risate e applausi per I Ditelo Voi

L’Avellino Summer Festival è ufficialmente entrato nel vivo.

Lo spettacolo di ieri sera, 30 Luglio, nella cornice di Contrada Bagnoli, si è confermato un altro successo grazie alla presenza del trio di comici napoletani “I Ditelo Voi”. Una piazza gremita ha riso e applaudito Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante.

Il successo della serata è anche il risultato della meravigliosa accoglienza che il pubblico di Avellino ha riservato al trio, rimarcata anche da loro stessi sui profili social ufficiali.

Ad aprire lo spettacolo dei Ditelo Voi ci ha pensato il comico irpino Enzo Costanza. L’entusiasmo ha contagiato l’intera piazza, creando un’atmosfera di condivisione e gioia.

Contemporaneamente, il cantante irpino Simone Pastore si è esibito a Corso Vittorio Emanuele, rallegrando la serata avellinese con un repertorio delle più belle canzoni d’autore italiane.

Il prossimo appuntamento dell’Avellino Summer Festival è fissato per il 2 agosto alla Smile Arena, ex Villaggio Genova, quando si terrà il concerto di Geolier. È atteso pubblico da tutta la regione per uno degli eventi in programma più attesi dell’intero cartellone. In contemporanea, in Via Don Luigi Sturzo a San Tommaso si esibiranno i Lumanera.