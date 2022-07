Avellino Summer Fest, il MID: “Nessuna risposta dal Comune su eventi per cittadini con disabilità”

“Nell’apprendere e recepire in maniera ormai chiara e evidente, che nessuna risposta ci è data sapere da parte dell’Amministrazione Comunale di Avellino e dal suo delegato al ramo eventi a testimonianza della vicinanza ai cittadini, su quali siano gli eventi promossi e che sono stati rivolti o che prevedono la partecipazione attiva e inclusiva dei cittadini con disabilità residenti e non nella città di Avellino, nella cornice Avellino Summer Fest, noi del Coordinamento Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili chiediamo e proponiamo che venga inserito, ove possibile, qualche evento o qualche iniziativa pubblica che possa portare anche un proficuo rilancio del commercio in Viale Italia oltre che riqualificazione, area urbana quest’ultima ormai abbandonata a se stessa e destinata al degrado”.

Cosi il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. in una nota stampa.