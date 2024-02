Domani, venerdì 2 febbraio, alle ore 11:00, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ed il Patron di “Eurochocolate”, Eugenio Guarducci, interverranno in conferenza stampa per presentare il programma completo di “Eurochocolate Lovellino”, che si svolgerà in città dal 9 al 14 febbraio prossimi.

