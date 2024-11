Anche quest’anno, Avellino si prepara a dare il benvenuto al Natale. Sono già iniziate le operazioni per allestire le luminare lungo corso Vittorio Emanuele.

Le luci di Natale della Città di Avellino abbelliranno le strade e le principali piazze della città e verranno accese a dicembre per riscaldare i cuori non solo degli avellinesi ma anche dei tanti che sceglieranno la città per passare i loro momenti di svago natalizio e per effettuare le compere durante il periodo più magico ed intenso dell’anno.