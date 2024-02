Avellino, servizi alto impatto della Polizia di Stato: espulso cittadino gambiano

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio in città, finalizzati a prevenire fenomeni di microcriminalità, ha effettuato, in questo fine settimana, numerosi posti di controllo quali presidi di rassicurante visibilità istituzionale anche per infondere maggiore sicurezza ai cittadini. I servizi, posti in essere nel capoluogo hanno interessato le principali arterie stradali cittadine nonché le zone limitrofe della città, con particolare riguardo alle contrade dove insistono abitazioni isolate talvolta obiettivo di malintenzionati.

L’adozione dei citati servizi, predisposti mediante numerosi posti di controllo, che hanno visto l’impiego oltre che di auto delle Volanti e di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno consentito di:

• identificare 184 persone delle quali 38 con pregiudizi di polizia a carico;

• controllare 97 veicoli;

• contestare 2 infrazioni al codice della strada.

Da ultimo un cittadino di nazionalità gambiana, di anni 26, è stato espulso dal territorio nazionale a seguito di scarcerazione. Il predetto, detenuto presso il complesso penitenziario Antimo Graziano di Avellino per reati di rapina e furto, è stato prelevato dagli operatori di Polizia e condotto in Questura per gli adempimenti burocratici per poi essere accompagnato presso il centro di Accoglienza di Palazzo San Gervasio (PZ) per il successivo rimpatrio.