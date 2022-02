Avellino, Roberto Boscaglia in pole per sostituire Braglia

Ancora non è stato deciso il sostituto di Piero Braglia che dalla giornata di oggi non è più ufficialmente il tecnico dell’Avellino. Dopo una giornata convulsa la proprietà guidata da Angelo Antonio D’Agostino ha deciso di dire basta dopo la sconfitta di ieri pomeriggio sul campo della Virtus Francavilla.

Dopo le ore 14 il comunicato della società biancoverde che ha chiuso il rapporto sia con il tecnico toscano che con il diesse Salvatore Di Somma. La squadra , invece, si è ritrovata alle 15 al Partenio – Lombardi dove si è allenata alla guida del tecnico della primavera Raffaele Biancolino.

Finisce dunque l’era Braglia – Di Somma e con loro vanno via anche il vice allenatore De Simone e il preparatore atletico Barberio. L’ormai ex tecnico biancoverde non si è recato allo stadio per salutare i calciatore.

La famiglia D’Agostino è al lavoro per per formare la nuova area tecnica: il patron dei Lupi é attualmente a Roma, mentre il figlio Giovanni é in Irpinia e sta valutando le possibili soluzioni.

La più probabile dovrebbe chiamarsi Roberto Boscaglia. Il tecnico, nativo di Gela, la scorsa stagione ha guidato il Palermo per poi essere esonerato nel corso della stessa. Per sedersi sulla panchina biancoverde il tecnico dovrebbe prima liberarsi dalla società rosanero visto che è ancora sotto contratto.

La società ha intenzione di chiudere il cerchio nella giornata di domani perchè comunque sabato i lupi scendono in campo per una nuova importante sfida contro la Fidelis Andria per cercare di rilanciarsi e mettersi alle spalle le ultime vicende.