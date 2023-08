Avellino pronta ad essere “invasa” dai gemelli

Più di 200 coppie in arrivo ad Avellino per la terza edizione del raduno nazionale dei gemelli. “Diversi” o non, poco importa, sarà un’ondata di persone per l’evento previsto per domani, provenienti da tutta Italia.

Ad organizzare l’iniziativa è la fotografa Antonia Di Nardo che ha scelto lo slogan “Io vado da voi”, una frase palindroma. I gemelli, in effetti, sono uno lo specchio di un altro. Il raduno è nato ad Altavilla Irpina, paese dove ci sono tantissimi gemelli. Infatti, nel paese della provincia, c’è una nascita gemellare superiore alla media a livello nazionale. Cosa simile accade a Greci.

L’iniziativa è sostenuta dall’amministrazione comunale di Avellino che ha messo a disposizione il cinema Eliseo.