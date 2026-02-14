Avellino, Polizia arresta 73enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

La Squadra Mobile della Questura di Avellino nella giornata di ieri, a seguito di accertamenti, ha tratto in arresto un 73 enne della provincia di Avellino, condannato alla pena della reclusione di anni 6 mesi 5 e giorni 25, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli.

Il predetto si è reso responsabile del delitto continuato di traffico di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi-Avellino.