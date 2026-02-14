“Aree interne al centro”, il 21 febbraio l’iniziativa di Noi Di Centro al Carcere Borbonico

“Noi Di Centro” promuove un incontro pubblico dedicato alle “Aree interne al centro” per sabato 21 febbraio alle 17:00 presso la Sala De Mita del Complesso Monumentale – Carcere Borbonico di Avellino.
A introdurre i lavori, Pasquale Giuditta, Coordinatore regionale Noi Di Centro. Seguiranno gli interventi di: Raffaele Cipriani, Coordinatore provinciale Noi Di Centro, Gerardo Capozza, Presidente Fondazione Sistema Irpinia, Carlo lannace, Direttore “BREAST UNIT” A.O.R.N. Moscati, Maria Carmela Serluca, Assessora all’Agricoltura Regione Campania, e Clemente Mastella, Presidente Nazionale Noi di Centro e Sindaco di Benevento.
Modererà l’incontro la giornalista Marina D’Apice.