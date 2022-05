Hanno forzato la porta d’ingresso del Provveditorato agli Studi di Avellino in via Marotta e hanno rotto i distributori automatici di alimenti presenti all’interno della struttura rubando l’incasso.

E’ avvenuto la notte scorsa in città. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri per risalire all’identità dei malviventi.