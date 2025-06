Avellino, parte la riqualificazione delle strade cittadine: si comincia domani da via De Renzi

Partono i lavori di riqualificazione delle strade cittadine. Si comincerà domani, mercoledì 17 giugno, con la manutenzione straordinaria di via De Renzi. L’intervento prevede il rifacimento della carreggiata e la sistemazione dei basoli disgaggiati, con l’eventuale sostituzione, ove mancanti, con nuovi materiali lapidei.

Seguiranno, senza soluzione di continuità, i lavori su via Pionati, via Carlo del Balzo e Piazzetta Perugini, con la ristrutturazione della fondazione stradale.

Questa prima parte degli interventi previsti dall’Amministrazione Nargi sarà realizzata con fondi comunali e realizzata, verosimilmente, entro 15 giorni.

Si proseguirà, a partire da lunedì 23 giugno, con i lavori di manutenzione straordinaria di via Tuoro Cappuccini e via Due Principati. Queste opere saranno realizzate con la prima tranche dei fondi reperiti dall’Amministrazione attraverso la devoluzione dei mutui con Cassa depositi e prestiti.

Nei giorni successivi, non appena sarà disponibile anche la seconda tranche di risorse, si procederà con l’attesa riqualificazione di via Guido Dorso.

«Come avevamo annunciato nelle scorse settimane, non appena il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione, ci siamo messi in moto per appaltare rapidamente gli interventi necessari, ed ormai improcrastinabili, per la riqualificazione delle strade. – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – Con le opere pianificate dagli uffici, nell’arco di qualche settimana, avremo una viabilità cittadina più decorosa e sicura per tutti».