Avellino di notte, Nargi: “un volano di sviluppo, ma con rispetto e in sicurezza”

“La notte è una opportunità di crescita culturale e sociale. E Avellino può e deve essere più bella, più attrattiva, più accogliente, più inclusiva e più sicura. Il piano dell’economia e della cultura della notte è un percorso partecipato. Un insieme di azioni mirate, nate dal basso e immaginate per comprendere e supportare adeguatamente i bisogni di chi vive, lavora e usufruisce degli spazi urbani anche dopo il tramonto. Il nostro obiettivo è semplice. Vogliamo conciliare e far coesistere le necessità di tutti attraverso un processo generativo di momenti di sana aggregazione. Perché crediamo che la notte sia un volano per lo sviluppo sostenibile della città, e che vada vissuta nel rispetto di tutti e in piena sicurezza”. Così la sindaca Laura Nargi, a margine della conferenza stampa del Comune.