Avellino, ordinanza sperimentale di Festa per ridimensionare la movida in via Scandone

Movida estiva ad Avellino, arriva l’ordinanza sperimentale del sindaco Gianluca Festa per ridimensionare quella di via Scandone.

“In via del tutto sperimentale – si legge nel testo – per il giorno 15 Luglio 2022, dalle ore 22.30 alle ore 01.00 del giorno successivo e per il giorno 16 Luglio 2022, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 si ordina:

a) il divieto di circolazione e sosta per i non residenti alla Via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano;

b) la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione nei giorni sopra indicati, con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale e chiusura del medesimo alle ore 01:30 del giorno successivo;

c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale, o di personale incaricato, addetto alla sicurezza e qualificato, e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati”.

L’ordinanza intende “mitigare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento”, e dove “per la presenza di molteplici e frequentati locali, si determina, soprattutto nei fine settimana, una situazione di affollamento, con invasione anche della pubblica via e con ostacolo alla circolazione stradale, determinando altresì pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica”.