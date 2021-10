Avellino, nuovo parroco alla chiesa del Rosario: domenica l’insediamento di Fra Giovanni Matera. Alle 10.30 è prevista la celebrazione eucaristica con il rito di ingresso. Interverranno il vescovo Arturo Aiello che presiederà la celebrazione e il molto reverendo Padre Francesco Ricci, Priore Provinciale della Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia.

P. Giovanni Matera è nato a Gravina in Puglia (Ba) il 23 aprile 1968. Nel 1987, dopo aver conseguito la maturità classica presso l’Istituto Gregorio Rocco dei Padri Domenicani di Madonna dell’Arco (Napoli), veste l’abito domenicano e, dopo l’anno di noviziato vissuto nel Convento San Marco di Firenze, emette la professione semplice nel 1988 e quella solenne nel 1991.

Dal 1988 al 1991 studia presso l’Università San Tommaso (Angelicum) in Roma. Dal 1991 al 1995 studia presso l’Università di Friburgo in Svizzera.

È ordinato sacerdote il 17 settembre 1994. Ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università “S. Tommaso d’Aquino” di Roma e la Licenza in Teologia presso l’Università di Friburgo (Svizzera).

Ha insegnato Filosofia presso lo Studium dei Domenicani di Madonna dell’Arco e presso l’Istituto di Teologia Ecumenica San Nicola di Bari.

Dal 1997 al 1999 ha ricoperto l’ufficio di Segretario della Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia. Nel novembre 1999 è eletto Priore della Comunità dei Padri Domenicani di San Nicola in Bari. Il 6 dicembre del medesimo anno è insediato ufficialmente come Rettore della Basilica

Pontificia di S. Nicola; carica che ricoprirà per due mandati consecutivi fino al novembre 2005.

Dal 2005 è iscritto all’albo dei Giornalisti (elenco Pubblicisti).

Dalla fine del 2005 è stato assegnato al Convento San Domenico di Potenza, dove ha ricoperto i seguenti incarichi: