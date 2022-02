Avellino, nuovi alloggi popolari a via Tedesco: allagati e con infiltrazioni d’acqua dappertutto

I nuovi appartamenti popolari di via Tedesco ,consegnati meno di due mesi fa, mostrano infiltrazioni d’acqua da tutte le parti: nei bagni, nelle cucine, nelle camere da letto.

A causa del maltempo, della pioggia e della neve, l’acqua scorre sia all’interno che all’esterno degli alloggi.

Gli assegnatari, non hanno fatto in tempo a terminare il trasloco che si sono trovati a vivere in appartamenti che fanno acqua da tutte le parti, sui muri , sui soffitti, nei garage. Alloggi allagati e con macchie di umidità su tutti i muri.

Gli inquilini ieri hanno contattato i vigili del fuoco che dopo il sopralluogo hanno constatato tutte le criticità.

Monta la rabbia dei residenti che affermano che i lavori non sono stati eseguiti a regola d’arte e che vivere in queste condizioni è davvero impossibile:

“Dopo tanti anni vissuti nei prefabbricati pesanti ci ritroviamo ad affrontare i problemi di sempre”.