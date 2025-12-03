Avellino, M5S: Incontro “Crisi della politica populismo ed astensionismo”

Il 09 dicembre 2025 alle ore 18,00, ad Avellino, presso la sede dello SPI CGIL in viale Italia 40, il Gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro pubblico sul tema “CRISI DELLA POLITICA: POPULISMO ED ASTENSIONISMO”, con introduzione di Agostino De Rosa, responsabile della Formazione del G.T. del M5S, e relazione di Domenico Fruncillo professore ordinario di Sociologia Politica dell’Università di Salerno.

Negli ultimi 30 anni si è assistito ad una progressiva erosione dell’autorevolezza della classe dirigente politica del paese, sfociata in aperto discredito, che ha finito per coinvolgere le stesse istituzioni democratiche. Si tratta di un fenomeno non solo nazionale, ma che tende a coinvolgere, anche se con caratteristiche e sfumature specifiche, la gran parte dei paesi europei. L’incapacità delle classi dirigenti di orientare la struttura economico-produttiva, il rifiuto, divenuto poi impossibilità, di controllare e limitare gli eccessi e lo strapotere dei mercati finanziari, la complicità nell’esplosione di diseguaglianze fino ad allora impensabili, la compressione dei diritti del lavoro e la dilatazione di quelli del capitale, il disinteresse o addirittura la colpevolizzazione di condizioni sempre più diffuse di emarginazione e povertà, la trasformazione dei partiti di massa in partiti di lobby e nell’interesse delle lobby, la sempre maggiore marginalità dei parlamenti nazionali nelle scelte decisionali, sono tra le principali cause dell’estraneità e del rigetto dei cittadini nei confronti della politica. In particolare, i ceti più sfruttati ed oppressi ed anche larghi strati di ceto medio si sono sentiti traditi ed abbandonati dai partiti politici e dai loro gruppi dirigenti.

Le risposte di queste masse deluse ed esasperate, sono state sostanzialmente due: momenti di entusiasmo, rapidamente evaporato a causa di risposte deludenti, per formazioni politiche qualunquiste e populiste e, soprattutto, estraneità sia nei confronti dell’impegno politico che della partecipazione al voto, quindi astensione.

Con questo incontro, con la guida del prof. Fruncillo, il Gruppo Territoriale di Avellino del M5S intende portare un contributo all’analisi di questi processi di degradazione e frammentazione della vita democratica, con particolare attenzione all’intensità con cui essi si manifestano nella nostra specifica realtà irpina, basti pensare all’enormità del fenomeno astensionistico nelle ultime elezioni regionali.