I 12 Presidenti della Repubblica, lezione del giornalista Rai Quirinale agli studenti del Ruggero II

“Gli italiani e il Quirinale, il presente alla luce della nostra storia Repubblicana” è il titolo del prossimo evento promosso dal Rotary Avellino Est Centenario Distretto 2101 e l’associazione Irpini per l’Irpinia in collaborazione con l’IISS Ruggero II di Ariano Irpino. L’incontro si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 10 presso la sala del Museo Civico del Tricolle.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Rotary Avellino Est Centenario, Floriana D’Ambrosio, del presidente dell’associazione Irpini per l’Irpinia, Egle Bianco, del dirigente scolastico Massimiliano Bosco, interverrà il giornalista Rai Andrea Covotta, attuale Direttore Rai Quirinale.