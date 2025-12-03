I 12 Presidenti della Repubblica, lezione del giornalista Rai Quirinale agli studenti del Ruggero II

“Gli italiani e il Quirinale, il presente alla luce della nostra storia Repubblicana” è il titolo del prossimo evento promosso dal Rotary Avellino Est Centenario Distretto 2101 e l’associazione Irpini per l’Irpinia in collaborazione con l’IISS Ruggero II di Ariano Irpino. L’incontro si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 10 presso la sala del Museo Civico del Tricolle.
Dopo i saluti istituzionali del presidente Rotary Avellino Est Centenario, Floriana D’Ambrosio, del presidente dell’associazione Irpini per l’Irpinia, Egle Bianco, del dirigente scolastico Massimiliano Bosco, interverrà il giornalista Rai Andrea Covotta, attuale Direttore Rai Quirinale.
Covotta racconterà l’evoluzione del nostro Paese attraverso le elezioni dei Presidenti della Repubblica, dal primo capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, fino all’attuale Presidente Sergio Mattarella. Dodici presidente della Repubblica, dodici figure che hanno incarnato il senso più alto delle nostre istituzioni. Sarà un percorso storico, politico, sociale ed anche cinematografico, per offrire agli studenti del Ruggero II, soprattutto quelli prossimi all’esame di maturità, una chiave di lettura dinamica e coinvolgente.