Avellino Calcio Avellino – Latina, Braglia: “Troppo nervosismo. Non vedo la squadra serena” 13 Settembre 2021

Ad analizzare la partita pareggiata in casa dall’Avellino contro il Latina è il mister Piero Braglia che non nasconde l’amarezza per non aver conquistato la prima vittoria stagionale: “Prima dell’espulsione di Carriero – commenta il mister – avevamo avuto tante occasioni, abbiamo preso un goal stupido in maniera ingenua. E’ un peccato perchè ci stavamo esprimendo bene ma purtroppo non è la prima volta che siamo qui a commentare un pareggio e addirittura un espulsione, che stanno diventando troppo. Dobbiamo darci una calmata sotto questo aspetto e non farci prendere dal nervosismo che dopo nascono i problemi”.

Poi sul nervosismo della squadra il tecnico di Grosseto commenta: “Non li vedo tranquilli e sereni. Forse perchè ci sono molte aspettative ma se si reagisce in questa maniera ci facciamo solo del male. E’ un peccato perchè la squadra ha fatto un ottima gara, ha cercato di vincerla anche in 10 ma non è bastata la grinta e il cuore”