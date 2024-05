Avellino, l’Associazione di Borgo Ferrovia invita i 7 candidati al confronto

“Vorremmo prendere il treno” è il titolo dell’evento organizzato dall’Associazione “Nui ra

Ferrovia” A.p.s. a Borgo Ferrovia – Avellino, per domani, giovedi 30 maggio, alle ore 19,00.

Una tavola aperta con i sette candidati alla carica di Sindaco della città di Avellino per

discutere di un unico tema: “Il presente e il futuro della stazione ferroviaria chiusa ormai da ben 12 anni”.

” Si partirà – spiega Giuseppe Aurigemma presidente dell’Associazione “Nui ra

Ferrovia” – dalla consapevolezza che la competenza in materia di trasporti ferroviari non

rientra tra quelle dei comuni bensì delle regioni, per giungere si spera ad una presa di coscienza comune che il ripristino del trasporto su ferro in Irpinia passa necessariamente per la rivalutazione del quartiere periferico di Borgo Ferrovia”.

L’iniziativa si svolgerà all’aperto, nella piazzetta di via Fontanatetta in prossimità della

chiesa parrocchiale per consentire la partecipazione anche di chi, solo per curiosità, vorrà avvicinarsi.

Sarà cura dell’organizzazione comunicare un luogo alternativo in caso di avverse condizioni meteo.