Avellino, l’amarezza di D’Agostino: “Calciatori non all’altezza di questa maglia”

Mastica amaro patron D’Agostino deluso dalla partita persa contro il Foggia che è costata l’addio ai sogni di gloria.. Il numero uno biancoverde al termine della gara ha voluto metterci la faccia dopo la sconfitta presentandosi in sala stampa insieme all’amministratore unico Giovanni D’Agostino e il direttore sportivo Enzo de Vito: Siamo amareggiati e delusi. – ha commentato Angelo Antonio D’Agostino – Stiamo già pensando a come resettare tutto e partire con obiettivi diversi. Noi abbiamo fatto sacrifici, da parte loro non c’è stata la stessa cosa. Posso capire l’amarezza dei tifosi. Ci sono rimasto male più per loro che per quanto è successo. Non sono queste le cose che ci fanno arrendere, bisogna andare avanti e scrivere una pagina nuova. Bisogna cambiare tutto, questi ragazzi non hanno dato quello che dovevano dare.”

Poi molto duro sulla squadra che, a suo dire, non ha dato tutto per la maglia biancoverde: “Mi sento mortificato, i calciatori sono stati sopravvalutati. La squadra, se non rifondata, va quanto meno rivista. Molti di loro si sono dimostrati migliori l’anno scorso. Bisogna ripartire a testa bassa, puntando molto più sul lato tecnico. Oggi abbiamo un avversario che, atleticamente, era molto diverso da noi. Significa che il materiale è questo, non possiamo fare altro. Evidentemente, le cose non sono state fatte secondo un obiettivo”