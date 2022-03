Avellino, il no alla guerra si allarga: lunedì 39 associazioni in piazza con le fiaccole accese. Il 7 marzo, dalle 17.30 alle 18.30, in piazza Libertà è previsto un grande evento, molto importante, che sarà anche molto partecipato. Ad annunciarlo è Ilenia D’Oria, presidente di Archeoclub D’Italia Avellino.

“Il mondo della cultura accende una luce sul messaggio di pace. Lunedì 7 marzo dalle ore 17 e 30 alle ore 18 e 30 ben 39 tra associazioni culturali, ma anche case editrici, saranno a “Accen..diamo la pace…”. Tutti insieme: Movimento Italiano Disabili, Associazione Ucraini, Archeoclub D’Italia, Unicef e tante realtà culturali, daranno vita ad una fiaccolata statica in Piazza Libertà contro la guerra, per la pace, per l’Ucraina”.

Sarà un grande evento con fiaccole accese e al momento sono già 39, come detto, le associazioni che hanno aderito.

“Se ne aggiungeranno tante altre ancora, saremo centinaia di persone – ha proseguito D’Oria – perché il mondo della cultura ma anche del volontariato non stanno a guardare e non incrociano le braccia”.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’associazione culturale Archeoclub d’Italia Avellino, è stata accolta con disponibilità e immediatezza da tantissime associazioni presenti sul territorio, da enti, Comuni, istituzioni, case editrici e vedrà anche la partecipazione della Consulta provinciale studentesca, ma anche del Movimento Italiano Disabili e dell’Associazione Ucraini.

La dimensione della cultura si apre, infatti, a una pluralità di parametri valoriali e interventi sottesi ad alimentare il senso della solidarietà e dell’attenzione per il prossimo, facendo leva sui presupposti filantropici della socialità e su quei circuiti tesi alla costruzione della libertà e della pace.

La manifestazione dal titolo “Accen…diamo la pace” ha come obiettivo principale quello di posare uno sguardo di attenzione e consapevolezza su quanto sta avvenendo in Ucraina in queste tragiche ore; la cultura, in tutte le sue forme, deve essere soprattutto cultura dell’uomo e dell’umanità, un’umanità che troppo spesso viene violata.

Il Comitato Unicef di Avellino, che da sempre si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri in tutto il mondo, partecipa all’iniziativa di Archeoclub con il progetto “Una Pigotta per la pace”, attuato mediante la realizzazione di una Pigotta attraverso i laboratori virtuali minuziosamente descritti sulle pagine social del Comitato.

“All’inizio della fiaccolata ciascun partecipante accenderà una candela, simbolo di speranza, predittiva di una luce che possa illuminare il cuore e il cammino di tutti. Tante luci, tutte insieme, “silenziose ma loquaci” nell’intento di raccontare la pace”.

“Il senso della vita si fa pieno e trova la sua ragion d’essere nella misura in cui non si viva solo per se stessi ma per quanti chiedono di fermarsi e incrociare i loro sguardi: tutti abbiamo bisogno di una mano da stringere”.

Ecco chi ha aderito

Archeoclub d’Italia nazionale – Associazione Ucraini Irpini – Comune di Avellino – Comune di Atripalda – Comitato UNICEF di Avellino – Fondazione Sistema Irpinia – Itinerando l’Irpinia – Associazione italiana sindrome “X-Fragile” – Movimento Italiano Disabili – Comunità locale trasformativa “Laudato sì” – Consulta Provinciale Studentesca UDS – Associazione Gioventù Pro Volturara G. Palatucci – Associazione Arcobaleno – Associazione CVS – Festa Viaggi – Avellino Letteraria – Casa Editrice Il Papavero – Editore Scuderi – Legambiente – SMMIHRC – Pro Loco Avellino – Pro Loco Atripalda – Confraternita Santa Monica, Atripalda – Istituto di Psicosintesi- Centro di Avellino – UIL Scuola RUA – Teatro d’Europa (Cesinali, Av) – Associazione “Idea Atripalda” – Pro loco Montefredane – Associazione culturale ACO – Circolo Culturale “Francesco Solimena” – Comitato per la salvezza della Dogana – Università Irpina del Tempo libero – Avellino Oltre lo Sport – Associazione della Terza Età XXXIII Avellino – Pax Christi Avellino – Limina Teatro – Associazione Chirs ODV.