Avellino, il comandante dei Carabinieri Bramati incontra gli organi di stampa. L’appuntamento mercoledì 21 dicembre

Il termine di un ciclo, come quello dell’anno che si appresta a finire, rappresenta l’occasione per rivivere insieme agli organi di stampa i momenti salienti vissuti dai Reparti dell’Arma al fianco delle comunità ove sono dislocati, rinnovando così il rapporto di collaborazione e fiducia che l’Arma da sempre intrattiene con i giornalisti irpini, garantendo in ogni circostanza, con passione e professionalità, coerentemente con la normativa di settore, un’informazione corretta e puntuale al cittadino.

Alle ore 16.30 di mercoledì 21 dicembre, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il Comandante, Colonnello Luigi Bramati, ha il piacere di incontrare i rappresentanti degli organi d’informazione irpini.

L’incontro sarà anche l’occasione per il tradizionale scambio di auguri.