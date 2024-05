Avellino, i candidati della compagine di Gennaro Romei

Oggi, sabato 11 maggio, giornata di presentazione delle liste elettorali, che vede impegnati 12 impiegati del Settore Amministrativo di Palazzo di Città, coordinati dal segretario generale Vincenzo Lissa, e la Polizia Municipale, impegnati nelle operazioni di ricezione delle liste elettorali presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino.

Un’organizzazione prevista dal Commissario Prefettizio Paolo D’Attilio e dal subcommissario Rosanna Gamerra per la raccolta delle liste e documentazioni dei candidati alle amministrative.

Presentata la lista di Unione di Centro con Gennaro Romei come candidato sindaco: “Siamo sempre stati determinati a correre con il simbolo dell’Udc. Per me, è una grandissima occasione che penso sapremo interpretare bene. Presentiamo una sola lista, una lista libera, una lista di persone che mi vogliono bene e che vogliono bene alla città di Avellino, senza interessi e senza compromessi. Speriamo di portare la piccola barca ad Itaca nel nostro cammino; tanti altri, penso, si incaglieranno nelle brame e nelle spire della Maga Circe. Il Tavolo nazionale aveva un solo nome, poi il nome, come si sa, era Gennaro Romei. A livello provinciale, si sono fatte altre scelte. Penso che la stagione del civismo si sia conclusa. Credo che i partiti politici abbiano ancora tutto il diritto di esprimere le proprie opinioni, perché il ruolo dei partiti è fondamentale. Attraverso il ruolo dei partiti si seleziona la classe dirigente. Questo è l’ambizioso progetto dell’Udc, che ha selezionato i suoi candidati per un percorso che non si conclude il 9 giugno”.

Ecco la lista dei candidati:

1) Piero Lo Vuolo;

2) Carmine Losco;

3) Claudia Di Franza ;

4) Sabino Nicodemo;

5) Giampiero Ferrara;

6) Edoardo laccheo;

7) Luigi Mazzariello;

8) Gaetano Sardella;

9) Massimiliano Altobelli;

10) Antonella Aramino;

1) Paolo Bartoli;

12) Giuseppe Campiglia;

13) Michele Carifano;

14) Roberto Cirignano;

15) Concetta Comella;

16) Maria Chiara De Roberto;

17) Giuseppina Del Mastro;

18) Diego Della Sala;

19) Rosangela Di Martino;

20) Ausilio Di Prizito;

21) Maria Di Roma;

22) Vincenza Faiella:

23) Maria Pia Graziano;

24) Anna Losco;

25) Carlo Matarazzo;

26) Saverio Polidoro;

27) Rossella Nutile;

28) Vito Sarno;

29) Aniello Tirelli;

30) Raffaele Daddio;

31) Sergio Zaccaria;

32) Vincenzo Mariano Maddaloni.