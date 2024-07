Avellino, Furto ad una gioielleria di Via Due Principati: indaga la Polizia

Un raid scattato in pochi minuti all’interno di una gioielleria di Via Due Principati. Quello scattato pochi minuti fa, verosimilmente grazie a delle chiavi usate per accedere all’esercizio. I malviventi, che hanno raggiunto a bordo di una vettura il negozio, in pochi minuti si sono introdotti all’interno asportando quanto era possibile. Un bottino di due o tremila euro. Sul posto gli agenti delle Volanti di Via Palatucci che hanno avviato i primi accertamenti. La Polizia sarebbe già sulle tracce della vettura che si è allontanata con a bordo i malviven