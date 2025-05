Avellino, foglio di via obbligatorio e Dacur per due pregiudicati

Nell’ambito della complessiva strategia di contrasto a comportamenti illeciti messa in atto dalla Polizia di Stato di Avellino, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in concomitanza delle ultime festività, nella giornata del 1 maggio il Questore di Avellino ha emesso due provvedimenti di natura speciale e preventiva diretti a evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di persone ritenute socialmente pericolose:

1. Il Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni dal comune di Avellino nei confronti di un cinquantenne residente nella provincia di Napoli con a carico numerosi pregiudizi di polizia per gravi reati contro il patrimonio che poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale avevano fermato in mattinata a bordo di un’autovettura, verificando che lo stesso risultava destinatario di un provvedimento emesso dall’ Autorità Giudiziaria che gli impediva di allontanarsi dal comune di residenza.

2. Il Divieto di Accesso ai Centri Urbani ( D.A.C.Ur) nei confronti di un trentenne avellinese che, in concomitanza della partita di basket disputata al palasport “Giacomo del Mauro”, esercitava nei pressi dell’ingresso principale l’abusiva attività di parcheggiatore per la quale era già stato sanzionato in precedenza, motivo per il quale gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno proceduto al suo deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.