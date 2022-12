Avellino, extracomunitario in escandescenza aggredisce poliziotti: denunciato

Alle 9,00 di questa mattina, a seguito di segnalazione su 113, due Volanti sono intervenute ad Avellino in via Pescatori dove un cittadino extracomunitario stava dando in escandescenze brandendo un bastone di plastica e metallo.

L’individuo, alla vista dei poliziotti, ha aggredito anche loro e nel corso della colluttazione nata, ha spinto a terra uno dei poliziotti. Lo straniero è stato disarmato e bloccato. L’agente della Polizia di Stato, a seguito della caduta, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Il soggetto fermato, un nigeriano risultato regolare sul territorio dello Stato, condotto in ufficio, è stato denunciato all’AG per i reati di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e affidato a struttura assistenziale.