Avellino, ecco il programma delle amichevoli

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che durante il ritiro precampionato che si svolgerà a Rivisondoli (AQ) disputerà due gare amichevoli.

Il calendario delle partite sarà il seguente:

Sabato 19 luglio 2025: Stadio Comunale di Rivisondoli: Avellino – Castel di Sangro

Martedì 22 luglio 2025: Stadio Comunale di Rivisondoli: Avellino – Napoli Primavera

Successivamente al ritiro abruzzese la squadra si recherà a Frosinone (FR) per partecipare alla terza edizione del memorial “Sandro Criscitiello”. L’appuntamento è per sabato 26 luglio 2025 alle ore 20:30 presso lo stadio “Benito Stirpe”. I ragazzi di mister Raffaele Biancolino affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri. I biglietti per assister al match sono acquistabili al seguente link.