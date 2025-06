Anche in Irpinia i protocolli già attivati in Puglia contro gli assalti ai bancomat

Presto anche in Irpinia i protocolli già attivati in Puglia contro gli assalti con esplosivo a bancomat e postamat da parte delle bande criminali. L’impegno del Prefetto di Avellino Rossana Riflesso alla firma dei “Patti per la sicurezza urbana”, che ha convocato banche e poste.

“Voglio definire anche con loro delle iniziative che devono essere messe in campo per rendere estremamente più difficile questo tipo di assalti – ha specificato la rappresentante territoriale di Governo -. I casi non sono tantissimi, ma non sottovalutiamo niente come sempre. Con degli accorgimenti sicuramente è possibile ridurre questi fenomeni come è stato fatto in altre realtà. Noi, come Irpinia, risentiamo della vicinanza di altre regioni specializzate in questo tipo di rapine e parlo purtroppo della mia Puglia. Lì sono stati attuati dei protocolli che spero e credo di poter realizzare anche qui”.