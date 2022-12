Avellino, ecco come sarà il nuovo palazzo Trevisani. I proprietari dello storico edificio di corso Vittorio Emuanele, d’intesa con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Festa, in attesa che inizino i tanto attesi lavori per il restyling di uno degli immobili più importanti della centrale arteria del capoluogo, hanno deciso di coprire le “brutture” attuali con un grande telo sul quale viene riportato, in linea di massima, come sarà il nuovo palazzo.

In questo modo, anche se solo idealmente ed in maniera abbastanza “fittizia”, si comincia a colmare il buco nero, nell’auspicio che i lavori inizino presto e si con concludano il prima possibile, per restiture a questa zona di Avellino il meritato decoro, chiudendo una della tante ferite del post terremoto.