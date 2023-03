Avellino è in fiore, arriva la primavera con il mercato di Piazza Garibaldi

Avellino si veste di fiori . La città è pronta ad immergersi nella primavera attraverso i profumi e i colori del Mercato di Piazza Garibaldi. Il progetto, organizzato dal Comune, Assessorato al Commercio, d’intesa con Federfiori, la categoria dei fioristi aderente a Confcommercio Avellino, si chiamerà non a caso “Avellino in fiore, step di primavera”.

Si svolgerà dal prossimo 2 aprile al 30 giugno, ogni domenica.

Decine di stand variopinti impreziosiranno il cuore pulsante del capoluogo , con un’iniziativa promozionale e commerciale che darà, contemporaneamente, impulso alle attività produttive impegnate nel settore e slancio al decoro urbano. Dunque, potenzierà anche la vocazione turistica della città, rispetto ai comuni dell’Hinterland e dell’intera provincia di Avellino.