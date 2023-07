Avellino dice addio alla grande bellezza di Loredana

La sua ultima immagine è quella che tutti, indistantamente, abbiamo sempre avuto di lei. Sorridente e serena. Loredana Schiavone era proprio così, come in quella foto sulla bara all’uscita della chiesa del Rosario. Gremita. Avellino ha voluto salutarla con affetto e slancio, gli stessi sentimenti che ha sempre donato lei, donna forte e fragile allo stesso tempo, ma con una tempra da far invidia e che l’ha portato al successo nel suo settore.

Ha combattuto per anni la sua battaglia contro un male incurabile. L’ha vinta una, due volte. Poi si è dovuta arrendere. A soli 50 anni, una vita davanti, una figlia da crescere, nipoti, amori, affetti, amicizie, una famiglia per la quale si è prodigata fino all’ultimo, nonostante la malattia.

Loredana è sempre stata una donna appassionata della vita e delle cose belle. E dell’arte. Al punto da allestire, qualche anno fa, nella sua agenzia assicurativa, una mostra di fotografie (Maurizio Raffaele) che riscosse un grande successo, facendo da apripista a tante iniziative simili in diverse città d’Italia, non solo ad Avellino. Scatti in galleria, scatti in agenzia: sempre un passo in avanti. Sempre.

Ha destato dolore e sconcerto la sua morte. Loredana ha provato sempre a “nascondere”, non per qualche timore particolare ma per non far soffrire gli altri, la sua malattia contro la quale ha lottato con tenacia senza mai abbassare la testa, lavorando fino a quando ha potuto e dedicando ogni energia alla famiglia, senza mai risparmiarsi.

Loredana Schiavone era nata a Foggia. Ma ad Avellino si è ambientata molto bene. Tutti, e non è tanto per dire, l’adoravano. Ha esercitato sin da subito l’attività assicurativa in città, dove era unica responsabile della società Schiavone Assicurazioni srl. Laureata in giurisprudenza, promotore finanziario e agente dal 1999, era figlia d’arte (suo padre è stato agente storico del Lloyd Adriatico).

In ambito associativo ha ricoperto il ruolo di vice regionale e ha lavorato nelle commissioni tecniche Rc auto del gruppo agenti Allianz. A marzo del 2018 era stata eletta componente del direttivo dell’Associazione Agenti Allianz, carica che aveva lasciato a maggio 2021. È stata anche membro e vice presidente della sezione Sna di Avellino e componente della commissione stampa dello stesso sindacato.

Don Marcello Cannavale, nella sua splendida omelia, ha invitato tutti i presenti a fare un gesto bello in ricordo di Loredana. Tipo piantare un fiore, un albero. Un piccolo gesto ma unendoli, i piccoli gesti, ne verrebbe fuori un oceano di bellezza. La grande bellezza. Quella che Loredana ha rappresentato in tutto e per tutto. Sempre.