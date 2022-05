Avellino di nuovo in piazza per la pace. Mercoledì prossimo, mercoledì 1 giugno, iniziativa promossa “per la pace, per il lavoro, per la giustizia sociale e la democrazia” dalla Cgil. Il titolo è “Camminare insieme” e si terrà in Piazzetta Agnese, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele.

Presentazione ufficiale lunedì 30 maggio alle 16, presso la sede della Camera del lavoro di Avellino. Ci saranno iIl segretario generale della Cgil di Avellino, Franco Fiordellisi, ed i componenti della segreteria provinciale.