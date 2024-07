Avellino: corteo e Alzata del Pannetto, una tradizione secolare ad Avellino

L’Alzata del Pannetto, che si svolge nel giorno di SantAnna, rappresenta molto più di un evento annuale. Questo rito, profondamente radicato nella tradizione e nella spiritualità degli avellinesi, è un atto d’amore, di appartenenza e di affidamento che da oltre 300 anni unisce la comunità locale in un gesto di filiale devozione verso la Mamma Celeste. Il popolo di Avellino, con orgoglio e dedizione, manifesta le proprie radici e annuncia con gioia l’inizio della festa Patronale della città.

La tradizione e il significato spirituale

Il 26 luglio è un giorno di grande rilevanza per gli avellinesi. Questo giorno è dedicato a Sant’Anna e segna l’inizio delle celebrazioni in onore della Patrona della città. L’Alzata del Pannetto non è solo un evento festivo, ma un momento di profonda spiritualità che coinvolge l’intera comunità. È un’occasione per esprimere la devozione e l’affetto verso la Mamma Celeste, rafforzando i legami tra i cittadini e la loro fede.

Il programma dell’evento

Raduno in Piazza Duomo

Per l’occasione, i cittadini sono invitati a radunarsi in PiazzaDuomo entro le 19:45 del 26 luglio. Alle ore 20:00, il Pannetto uscirà dalla Chiesa dell’Arciconfraternita, dando ufficialmente inizio al corteo.

Il Corteo

Il corteo sarà composto dai membri dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione di Avellino, dalle autorità civili e militari, e dai fedeli. Ad arricchire l’evento, vi saranno anche i figuranti del Palio Della Botte di Avellino, che contribuiranno a creare un’atmosfera ancora più solenne e suggestiva.

Il Percorso

Il corteo percorrerà le seguenti strade del centro storico:

Via Duomo

Piazza Amendola

Via Nappi

Via Episcopio

Passaggio dinanzi alla Chiesa di Sant’Anna

Via Rifugio

Piazza Libertà

L’arrivo in Piazza Libertà

Una volta giunti nella piazza centrale, il corteo sarà accolto da S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo della Diocesi di Avellino, dai fedeli e dalle alte cariche istituzionali. Il Vescovo impartirà la benedizione e, a seguire, avverrà la tradizionale Alzata del Vessillo della Celeste Patrona. Il Vessillo sarà posizionato all’inizio di “Via Nappi” e resterà esposto per tutta la durata dei festeggiamenti.

Un omaggio alla Celeste Regina

L’intera comunità di Avellino si prepara con dedizione e rispetto per questo evento, che non è solo una celebrazione, ma un totale e doveroso omaggio alla Celeste Regina. La festa Patronale è un momento di unità e di fede che si rinnova di anno in anno, portando avanti una tradizione secolare.

I preparativi sono quasi ultimati e l’attesa cresce tra i cittadini, pronti a vivere con intensità e partecipazione questo evento che incarna il cuore spirituale e culturale della città.