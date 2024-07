Avella, incidente auto-scooter: diciassettenne grave al Moscati

Ancora un grave incidente sulle strade irpine. Quello avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri ad Avella, dove per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano e’ avvenuto uno scontro tra una vettura ed uno scooter sul quale viaggiava un diciassettenne di Avella, che nell’impatto ha avuto la peggio. Il giovane è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118 al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Proprio il parroco di Avella, Don Giuseppe Parisi, con un post sui social ha invitato la comunità a pregare per il ragazzo dopo il grave incidente che lo ha visto coinvolto.