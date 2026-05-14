Coltivazione e Detenzione di sostanze stupefacenti: coppia di coniugi arrestata dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa nei confronti di una coppia di coniugi irpini, ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, dei reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri di Avellino. In particolare l’attività d’indagine è scaturita a seguito dell’individuazione di una piantagione di marijuana estesa su un terreno di circa 1500 mą in località Costa Cuoci di Avellino, che ha consentito ai militari dell’Arma di monitorare già nei precedenti mesi i due soggetti.

L’esecuzione di una perquisizione domiciliare ha consentito di sottoporre a sequestro

complessivamente 122,5 Kg di marijuana, divise in buste sottovuoto di varie dimensioni, nonché l’area utilizzata per la coltivazione di circa 100 piante. Gli esami qualitativi e quantitativi di laboratorio eseguiti sulla sostanza stupefacente sequestrata hanno permesso di effettuare una valutazione del principio attivo e di accertare che dalle piante sarebbe stato possibile ricavare 248mila dosi, con equivalente di 6,2 kg di THC puro, mentre dalla sostanza trovata già confezionata e sigillata un quantitativo stimabile di 681 gr di THC puro. Terminate le formalità di rito i predetti sono stati tradotti presso il proprio domicilio.