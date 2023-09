Avellino, città blindata dalla polizia. Proseguono i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ed in particolare a prevenire furti in appartamenti.

Diversi i posti di controllo lungo le arterie principali e secondarie dell’intero territorio comunale con particolare attenzione al centro cittadino. Oltre i normali dispositivi di controllo, impiegate anche le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Le persone controllate sono state 174, delle quali 22 con precedenti di polizia; veicoli controllati 114, contestate due infrazioni al Codice della Strada.