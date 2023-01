“Avellino città aperta: servizi e mobilità”, il convegno

Insieme per Avellino e l’Irpinia e la Svimar (Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne) hanno organizzato presso la sala Blu del carcere Borbonico una iniziativa per mettere al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni locali, regionali e nazionali, la questione della mobilità e dei servizi nella Città di Avellino e nelle aree interne.

Abbiamo l’urgenza di condividere ed elaborare una strategia per uscire dall’isolamento. Tanto è stato detto in questi anni, ma le condizioni che riguardano in particolare il trasporto su ferro, al momento sono ancora in pessime condizioni, nonostante il grande piano d’investimenti previsto dalla Regione Campania e dallo Stato, con i fondi del PNRR. Purtroppo anche a causa della pandemia, i tempi si stanno sempre più dilatando, facendoci perdere fiducia nel futuro e nella concreta realizzazione delle opere previste. Urge un intervento immediato per risollevare le sorti delle nostre comunità, tempi certi di apertura della stazione ferroviaria di Avellino, con annessa bretella veloce che conduce al centro città. Una metropolitana leggera, che possa cambiare nel profondo le abitudini di Avellino e dell’intera area vasta cittadina. Abbiamo bisogno di una linea commerciale che possa ridefinire la mobilità verso l’alta Irpinia, verso la Puglia e la Basilicata. Accelerare i lavori di elettrificazione della rete ferroviaria verso la città di Salerno e di Benevento, mettendo in connessione anche le università presenti su questo territorio.

Risolvere i problemi legati alla mobilità significa poter immaginare un nuovo corso per tutta la città di Avellino, la sua centralità ci permetterà di poter raggiungere l’alta velocità nell’asse Nord-Sud, nella futura stazione di Baronissi, prevista sulla linea Salerno Alta Velocità, oltre che sull’asse verso le puglie tramite la stazione di Benevento. Grande impulso potrà dare in futuro anche la stazione Hirpinia, visto che sarà anche un grande hub logistico e chiaramente un potenziale volano di sviluppo per l’area industriale della Baronia. Tanti sono gli argomenti che si affronteranno durante l’incontro, sarà l’occasione per stimolare tutti a prendere degli impegni concreti. Sarà l’occasione per ascoltare la testimonianza di ciò che è stato realizzato in Spagna dal nostro conterraneo Prof. Giuseppe Grezzi, attuale Vicesindaco con delega alla mobilità della Città di Valencia.

Serve un dovere morale e corale per far rinascere i nostri luoghi, abbiamo bisogno di un confronto sincero, un confronto franco. Sappiamo bene che per realizzare un progetto che guardi al futuro in modo innovativo ed evitare lo spopolamento, abbiamo bisogno dell’impegno di tutti.

Nell’ambito del convegno sarà ricordato Mario Salzarulo, scomparso prematuramente, personalità di grande profilo riconosciuta da tutti, da sempre impegnato per le aree interne.