Ariano Irpino, i detenuti tentano la rivolta. E’ successo ieri sera. Il tentativo è stato dei detenuti della terza e quarta sezione del penitenziario del Tricolle.

I detenuti della quarta sezione con una porta hanno sfondato il vetro dello sbarramento, tentando di uscire in rotonda, fortunatamente non riuscendoci. Quelli della terza, usciti in rotonda, hanno dapprima minacciato e spintonato alcuni poliziotti della penitenziaria e poi hanno sequestrato altri poliziotti giunti nel frattempo, ponendosi davanti alle porte facendo resistenza fisica e lanciando minacce.

Solo grazie al dialogo e per un sopraggiunto malore di poliziotto, la situazione è rientrata. I protagonisti sono detenuti non nuovi a disordini.