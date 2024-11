Avellino Christmas Village e Mercatini Un mese di eventi organizzati in citta’

AVELLINO- Torna la “magia” in piazza della Libertà ad Avellino con i Mercatini di Natale e l’Avellino Christmas Village. Il Comune di Avellino organizza un mese di eventi in una agorà addobbata ed illuminata, dal 6 dicembre al 6 gennaio. Le suggestioni, i colori, i sapori ed i profumi delle feste prenderanno forma nel coinvolgente Avellino Christmas Village . trenta giorni di puro divertimento da passare in città con le persone che amiamo. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, gli spettacoli degli artisti di strada, i Canti natalizi. Ma anche la baita di Babbo Natale con la slitta carica di doni e tanto di Ufficio Postale dove spedire la propria letterina..Il Teatro dei Burattini di Antica Tradizione e la Tombola in piazza. Le ricette della nostra tradizione culinaria, le Zampogne di Natale e i Giochi per i più piccini. I mercatini saranno caratterizzati dagli chalet di legno dove potrete trovare. I Mercatini di Natale sono patrocinati dal Comune di Avellino e organizzati da Associazione Italia Eventi