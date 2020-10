Avellino Calcio Avellino-Casertana, Castaldo non ci sarà 22 Ottobre 2020

di Claudio De Vito. Niente da fare per il confronto da ex contro l’Avellino per Luigi Castaldo che domenica non sarà della partita con la maglia della Casertana. Il bomber di Giugliano, infortunato da qualche tempo, non recupererà in tempo per la sfida in programma alle 17.30 al Partenio-Lombardi, diventata la casa anche dei falchetti nelle ultime due partite.

Anche in occasione del match d’andata della passata stagione Castaldo saltò l’appuntamento per infortunio. La gara di ritorno invece non si disputò per via dell’interruzione del torneo. In estate invece la trattativa serrata per rivederlo in Irpinia conclusasi con un nulla di fatto.

“Avrebbe vissuto delle emozioni forti, è stato un’icona con la maglia dell’Avellino e sperava di recuperare” ha commentato a margine dello 0-0 maturato ieri contro il Catanzaro il trainer rossoblu Federico Guidi, che però riavrà Francesco Fedato, a gennaio vicino a vestire il biancoverde quando militava nel Gozzano. Si profila invece la convocazione per Cavallini, ancora out Matarese, Origlia e Santoro.