Avellino Calcio Avellino calcio, vai con la “Cantera biancoverde” 6 Agosto 2020

Avellino calcio, vai con la “Cantera biancoverde”. A partire da oggi e fino al 17 agosto sarà possibile per i giovani atleti iscriversi alle selezioni che si svolgeranno al Partenio Lombardi.

Le selezioni sono riservate agli atleti nati dal 2008 al 2011; per quanto riguarda il calcio femminile sarà possibile sottoporre la propria candidatura per le atlete nate dal 2006 al 2015.

Questi i giorni delle selezioni: 20/21 agosto – selezioni classi 2008/2009; 24/25 agosto – selezioni classi 2010/2011; 26 agosto: selezioni 2006/2015, calcio femminile.

Per iscriversi è necessario compilare il form attivo all’indirizzo https://youth.usavellino1912.com/.



Una volta completata la procedura, la piattaforma emetterà una mail di risposta a conferma dell’avvenuta ricezione della documentazione necessaria. Sempre via mail giungeranno le istruzioni necessarie per prendere parte alle selezioni nelle date sopra indicate.

Attenzione: l’unico modo per iscriversi alle selezioni per la Cantera è attraverso il link https://youth.usavellino1912.com/ ; non verrà presa in considerazione nessun altro tipo di candidatura che arrivi in forma diversa da quella indicata o che sopraggiunga successivamente alla data mandatoria del 17 agosto.

Il Progetto Cantera La Cantera Biancoverde è uno dei pilastri su cui si fonda il nuovo corso dell’Us Avellino e del suo Settore Giovanile. Non una semplice scuola calcio ma l’ingresso in un percorso di crescita e di formazione che accompagnerà i giovani atleti dai primi passi fino alle categorie superiori, con la speranza e l’obiettivo di formare calciatori che un giorno potranno realizzare il sogno di vestire la maglia della prima squadra dell’Us Avellino.

Lo Stadio “Partenio-Lombardi” sarà il palcoscenico di questa iniziativa, offrendo la possibilità unica ai ragazzi tifosi del lupo di condividere il campo con i propri beniamini e, cosa più importante, affermando lo stadio come sano centro di aggregazione.