Avellino calcio, tentata truffa e scambio di persona: il diesse De Vito sporge denuncia

L’ U.S. Avellino 1912 rende noto un episodio che ha visto vittima il direttore sportivo del club Avv. Vincenzo De Vito. Quest’ultimo, in mattinata, si è recato presso la Digos di Avellino per sporgere denuncia per tentata truffa e sostituzione di persona contro un uomo che attraverso utenza telefonica si è presentato a nome del diesse biancoverde contattando alcuni calciatori.

“A tutela mia e del club per cui lavoro ho sporto denuncia – ha affermato De Vito – a tal proposito ci tengo a ringraziare la Digos e la Procura della Repubblica di Avellino che hanno dimostrato notevole competenza ed immensa professionalità”.