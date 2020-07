Cronaca Avellino, cade in casa ma non riesce ad allertare i soccorsi: una volante della polizia la sua salvezza 29 Luglio 2020

Brutta avventura per un’anziana ieri pomeriggio ad Avellino.

Intorno alle 16, la donna è caduta nella sua abitazione di via De Venuta e abitando da sola non è riuscita ad allertare i soccorsi.

La donna allora ha pensato di mettersi con le gambe a penzoloni sul balcone per attirare l’attenzione dei passanti, rimanendo circa due ore al sole nelle ore più calde della giornata.

Per sua fortuna, nella zona transitava una volante della polizia e gli uomini coordinati dall’ispettore Petitto si sono subito attivati per metterla in salvo, allertando i vigili del fuoco ed il 118.

La donna si trova ora ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita e ci ha tenuto a ringraziare gli “angeli custodi” che l’hanno tratta in salvo.