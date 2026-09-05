Avellino Basket, test positivo al PalaDennerlein contro PSA Napoli Est

L’Halley Campania Avellino Basket ha chiuso una settimana impegnativa con lo scrimmage sul campo del PalaDennerlein contro PSA Napoli Est. Al termine di ogni quarto il punteggio è stato azzerato, a fine gara la somma complessiva dei punti ha visto gli irpini prevalere con il totale di 74-91 (19-22; 22-2; 11-23; 22-23).

Per i biancoverdi una buona sgambata, il test ha consentito allo staff tecnico di ruotare i presenti. Assenti sul parquet partenopeo l’infortunato Tariq Owens e Marco Mollura a riposo precauzionale. Coach Di Carlo ha provato a mischiare un pò di situazioni, tenendo conto delle assenze e dando spazio anche a Falappi e Zuccardi.

Il primo quarto ha visto i biancoverdi partire con Francis, Palumbo, Campogrande, Serpilli e Zerini. Primo periodo in cui il tecnico ha chiesto attenzione ai sui ragazzi, contro un avversario determinato ed intenso. Il primo periodo termina 19-22 per gli irpini. I secondi dieci si aprono con 8 punti sui dieci realizzati firmati Francis, per una Halley scesa in campo con un piglio diverso. L’avversario, però, dimostra solidità e rende il match avvincente. Si chiude con il parziale di 41-45 (19-22; 22-23) per i biancoverdi la prima metà di gara.

Il secondo tempo parte con qualche imprecisione, ma poi Avellino si compatta difensivamente ed allunga il passo. Il quarto termina con i biancoverdi avanti 52-68 (11-23). Il match prosegue con i padroni di casa, che provano ad accorciare le distanze, ma gli irpini sono bravi a contenere l’avversario chiudendo il match avanti 74-91 (22-23).

Così il tecnico biancoverde al termine dell’incontro: “Abbiamo iniziato soft la partita, poi siamo cresciuti durante la gara ed abbiamo disputato un buon test dando spazio a tutti i componenti del roster”.

Parziali: 19-22; 22-2; 11-23; 22-23

PSA Napoli Est

Galassi, Mennella, D’Offizi, Valentini, Sinagra, Lenti, Bonacini, Almansi, Tekavcic, Lucarelli

All.: Gandini

Halley Campania Avellino Basket

Zerinis, Francis, Della Rosa, Palumbo, Serpilli, Capogrande, Dell’Agnello, Falappi, Fresno, Zuccardi

All.: Di Carlo