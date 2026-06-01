Avellino Basket, inaugurata la stagione 2026/2027 con il sindaco Nello Pizza

Questo pomeriggio, presso la sala stampa del PalaDelMauro, l’Avellino Basket ha dato ufficialmente il via alla stagione agonistica 2026/2027, partendo dalla conferma di coach Gennaro Di Carlo, primo tassello del nuovo corso. All’incontro con i media hanno partecipato il presidente Giuseppe Lombardi e il General Manager Antonello Nevola. Ha portato il proprio saluto istituzionale anche il sindaco di Avellino, Nello Pizza: “L’Avellino Basket ha ottenuto risultati importantissimi e sono felice che questa realtà, attraverso il suo presidente, abbia deciso di dare continuità a questo progetto. Un grande in bocca al lupo al coach e a tutto lo staff biancoverde”.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il presidente Giuseppe Lombardi: “Ringraziamo innanzitutto il sindaco Nello Pizza, a cui auguriamo un buon lavoro per il suo mandato. Oggi inauguriamo ufficialmente la stagione 2026/2027 ripartendo da coach Gennaro Di Carlo. Siamo certi che, lavorando insieme con dedizione, potremo ottenere risultati importanti”.

Coach Gennaro Di Carlo: “È una sfida che voglio vivere appieno. Cercherò di trasmettere tutta la mia energia e motivazione ai ragazzi; lavorando sodo sono sicuro che riusciremo a raggiungere traguardi positivi. Metterò la mia esperienza a totale disposizione del club e della squadra. Ci attende un campionato difficile e diverso da quello dello scorso anno, nel quale faremo di tutto per dare il massimo”.

Il General Manager Antonello Nevola: “Abbiamo deciso di proseguire nel segno della continuità. Reduci da risultati importanti, ci è sembrato naturale e corretto rinnovare la fiducia a Gennaro Di Carlo per valorizzare il percorso già avviato, senza dover ripartire da zero”.

A conclusione della conferenza stampa, il presidente Giuseppe Lombardi e coach Gennaro Di Carlo hanno omaggiato il sindaco Nello Pizza con la consegna di un pallone autografato.