Avella, Abella Cup 2026: il Real Santa Candida accoglie Gigi Castaldo

Colpo di prestigio per il Real Santa Candida in vista dell’Abella Cup 2026. La società Real Santa Candida-Guerriero Group è riuscita a portare nella propria rosa una vera icona del calcio irpino: Luigi Castaldo.
Per l’attaccante campano si tratta di un ritorno simbolico in terra irpina, precisamente ad Avella, dove il suo nome continua a evocare ricordi indelebili tra gli appassionati di calcio. Castaldo, protagonista di pagine importanti della storia dell’US Avellino, resta uno dei bomber più amati dal popolo biancoverde.
L’arrivo dell’ex attaccante rappresenta un grande motivo di entusiasmo per il torneo e per tutti i tifosi che avranno l’opportunità di rivedere all’opera una vera leggenda del calcio irpino. Il Real Santa Candida si candida così a essere una delle squadre più attese della competizione. L’Abella Cup vede tradizionalmente la partecipazione del Real Santa Candida tra le formazioni protagoniste del torneo.
Bentornato in Irpinia, Gigi Castaldo. Le leggende non smettono mai di emozionare.