Avellino Basket, Di Carlo: “A Cividale con determinazione”

Domani l’Halley Campania Avellino Basket scende in campo sul parquet del PalaGesteco, palla a due alle ore 20.00, l’incontro è valido per la quarta giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. A presentare il match coach Gennaro Di Carlo.

“Affrontiamo una squadra ferita, che ha subito due sconfitte nelle prime tre partite. Dopo la vittoria della Supercoppa nessuno si aspettava questo avvio, ma se hanno vinto un trofeo significa che è una squadra valida, con talento, che sa stare bene in campo. In casa non vorranno ripetere una prestazione opaca come accaduto contro Forlì, dovremo essere accorti nel fare le nostre cose. Bisognerà affrontare l’avversario con determinazione”.

Tra i biancoverdi sempre fermo ai box Della Rosa, per il resto la squadra si sta allenando con continuità: “Nell’ultimo incontro non abbiamo avuto una buona difesa da contropiede e da transizione. Avremmo dovuto fare meglio, serve alzare il livello di attenzione e migliorarlo. Nell’ultima parte della gara con Forlì la squadra ha avuto un’ottima capacità di affrontare le difficoltà. Cividale rappresenta una opportunità per testarci, perchè andremo fuori casa dove tutto diventa più complicato. Proveremo a dare un segnale importante a noi stessi”.

Sui prossimi passi del team biancoverde il coach afferma: “Dobbiamo dimostrare tutti i giorni quanto valiamo, ci sono squadre forti come noi, forse anche più attrezzate, noi dobbiamo giocarci il miglior piazzamento possibile. Non sarà semplice, ma da domani cercheremo di dare continuità ad una mentalità e ad un modo di essere”.