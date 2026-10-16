Ariano Irpino, l’Amministrazione Ferrante rilancia il piano infrastrutture: interventi per 6 milioni di euro

L’Amministrazione comunale di Ariano Irpino, guidata dal sindaco Mario Ferrante, prosegue il proprio impegno sul fronte delle infrastrutture, con particolare attenzione al potenziamento dei servizi essenziali, alla sicurezza stradale e alla valorizzazione dei finanziamenti destinati al territorio.

Un’attività promossa dall’Amministrazione che, sin dall’insediamento, ha posto tra le priorità dell’azione amministrativa la ricognizione delle risorse disponibili e il rilancio di interventi strategici rimasti a lungo in attesa di attuazione.

Tra questi figura il programma di opere infrastrutturali collegato a Sogesid S.p.A., riconducibile a un accordo risalente al 2011, sul quale l’Amministrazione si è attivata per salvaguardare le risorse e favorire il superamento delle criticità che ne hanno rallentato la realizzazione.

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 settembre 2026, è stato approvato l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, con la rimodulazione dei quadri economici di quattro importanti interventi, per un valore complessivo di 6 milioni e 480 mila euro.

Nello specifico, gli interventi riguardano:

2.565.000 euro per la realizzazione della rete idrica potabile a servizio dei nuclei rurali di Difesa Grande;

700.000 euro per il completamento del collettore fognario, lotto A, in località Perazzo-Bivio di Villanova;

1.000.000 di euro per il rifacimento della rete fognaria di via Annunziata;

2.215.000 euro per la realizzazione e il potenziamento della rete idrica e fognaria in località Orneta.

La deliberazione prevede la collocazione degli interventi nell’annualità 2027, segnando un passaggio importante nella programmazione di opere destinate a migliorare i servizi per i cittadini e le contrade.

“Sin dal nostro insediamento abbiamo avviato un’attenta ricognizione dei finanziamenti e delle opere pubbliche, con l’obiettivo di recuperare opportunità che Ariano Irpino non può permettersi di perdere” – dichiara il sindaco Mario Ferrante. – “Il programma Sogesid rappresenta una questione particolarmente importante: parliamo di interventi attesi da anni, che riguardano servizi primari come l’approvvigionamento idrico e le reti fognarie. La nostra Amministrazione intende seguire ogni passaggio necessario affinché queste risorse possano finalmente tradursi in opere concrete, soprattutto a beneficio delle contrade e delle aree rurali troppo spesso penalizzate dalla carenza di infrastrutture”.

Parallelamente l’Amministrazione Ferrante ha impresso un nuovo impulso alla questione della sicurezza stradale lungo la Strada Statale 90 delle Puglie, una delle principali arterie di collegamento del territorio arianese.

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29 settembre 2026, approvata all’unanimità, è stata formalizzata la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad ANAS S.p.A. per l’inserimento di tre nuove rotatorie nel prossimo aggiornamento del Contratto di Programma MIT-ANAS.

Le intersezioni individuate sono:

Fontanuova, al km 23+850;

Camporeale, al km 31+820, in corrispondenza dell’innesto con la scuola e la chiesa;

Camporeale – ingresso Area PIP, al km 33+300.

Il provvedimento conferisce mandato all’Area Tecnica comunale di predisporre uno studio preliminare di fattibilità e incarica il sindaco e la Giunta di promuovere tutte le iniziative istituzionali necessarie, anche attraverso un apposito tavolo tecnico con ANAS.

“La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto e non possiamo continuare a rinviare interventi su incroci particolarmente delicati della nostra viabilità” – sottolinea il sindaco Mario Ferrante. – “Abbiamo deciso di affrontare concretamente la questione delle rotatorie lungo la SS90, coinvolgendo ANAS e il Ministero competente. Vogliamo passare dalle proposte alla progettazione e, successivamente, alla realizzazione delle opere. Ariano Irpino riveste un ruolo strategico nei collegamenti delle aree interne e merita infrastrutture adeguate. Il nostro compito è creare le condizioni affinché questi interventi possano essere finanziati e realizzati, garantendo maggiore sicurezza e migliori collegamenti per cittadini e imprese”.

Il percorso intrapreso dall’Amministrazione si inserisce in una strategia complessiva di rafforzamento delle infrastrutture cittadine, attraverso la collaborazione con gli enti sovraordinati e un’attività di programmazione finalizzata a rendere più efficienti i servizi pubblici e più sicura la mobilità.

“Il lavoro portato avanti dimostra quanto sia importante una programmazione attenta e una costante interlocuzione istituzionale” – dichiara l’assessore Raffaela Manduzio. – “Sia per gli interventi Sogesid sia per le rotatorie ANAS stiamo lavorando affinché gli indirizzi amministrativi possano tradursi in risultati concreti. Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze del territorio con particolare attenzione alle contrade, alle infrastrutture essenziali e alla sicurezza della viabilità. Continueremo a seguire con impegno gli sviluppi nella consapevolezza che investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro della nostra comunità”.